Valga majutusturule jõuab hulk noobleid kortereid

Arendaja on Saaremaal registreeritud Verona Apartments OÜ, kel praegu on majutusasutused Märjamaal, Paides ja Ruhnus. Hoonesse aadressil Puiestee 1 valmib firma juhi Andres Ella (pildil) sõnul oktoobri lõpuks 12 korterit. Kõrvale, kus varem oli garaaž, on aga kerkimas uus maja veel kaheksa korteriga. Esimesed 12 korterit peaksid kohe valmimise järel ka turule tulema. «Teise majaga läheb aega, seda selle aasta lõpuks veel valmis ei jõua,» lausus Ella.