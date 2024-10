Tomi Saluveer: käes on odav aeg ehitamiseks

Soomes saavad paljud ehitusmehed praegu vaid 20 euro suurust tunnitasu, samas kui näiteks Võrumaalgi küsivad nad töötunni eest 15–17 eurot. Selline tunnihinna vahe on paljudele liiga väike, et selle nimel Helsingisse või kaugemale piiri taha tööd minna otsima. Kui arvestada juurde välisriigis elamise ja majutuse ning ka edasi-tagasi sõitmise kulud, polegi sellistel tööreisidel mõtet. Eestil ja eestlastel on sellest kohapeal ainult võita. Ning praegu, sügisel ja talvel, tasuks ehitada küll.

Ka ehitusmaterjalide turg on jõudnud punkti, kus hinnad on all ja kaupa müüakse käibe hoidmiseks mõnel äärmuslikult juhul isegi miinusega. Materjalidega kauplejad pakuvad suurematele objektidele nullkasumiga tooteid, et säilitada rahavoogu. Kasumiosa arvestatakse tehingutesse järgneva kuu loodetavatest boonustest.