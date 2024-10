PUURIKANADELE APPI Rängas seisus sulelised veterinaari juurde, teised siblivad uutes kodudes

Tõrva valla elanik Kaja Sepp pakkus kodu paarikümnele sulelisele, keda ootasid ees juba varem Valga vallas asuvast Linnu talust ostetud kanad. Sepal on plaanis samast farmist lähiajal koju tuua veel noorkanu. «Inimesed soovivad vabapidamiskanade mune, sest need on väga hea maitsega. Aga ise tibupoegi kasvatada on kulukas,» rääkis ta.