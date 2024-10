Rahvaesindus kaupleb Võru muinsuskaitseala laiendamisel erandeid

Muinsuskaitseamet algatas Võru muinsuskaitseala kaitsekorra muutmise juba kaks aastat tagasi ning nüüdseks on kultuuriministeerium jõudnud sellega nii kaugele, et uus kord on võimalik esitada valitsusele kinnitamiseks. Enne seda aga küsiti kooskõlastust Võru linnavolikogult.