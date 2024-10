Sander Saar: normaalne ühistransport aitab hoida elu maal

Alles hiljuti ütles meie regionaalminister, et regionaalpoliitikas on vähe ambitsiooni ning pool Eesti inimesi peaks elama maal. Toimiv ühistransport ongi kõige odavam regionaalpoliitiline abinõu. Ühtlasi meeldib mulle mõte Juulikuu Eestist: see on aeg, kui inimesed viibivad seal, kus nad tegelikult sooviksid elada.