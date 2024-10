Arved Breidaks: kuluhüvitis kui Trooja hobune riigikogus

Riigikogu liikmete kuluhüvitised on lõputu teema. Lood sellest, mida kõike saadikud on tõlgendanud kui tööks vajalikku kulu ja selle maksumaksjalt sisse nõudnud, kuuluvad silmakirjalikkuse kullafondi. Majoneesi ja pitsa ostmine, et seda valijatega koos tarbida; kütus, mille eest on riigikogulane tegelikult moodsat taksoteenust osutatud – need on elulised näited, mis võimaldanud poliitikute üle kas vihastada, silmi pööritada või irvitada.