Et parasjagu asub Kuu meile ka keskmisest lähemal, siis on see taevas veidi suurem ja heledam. Sellist täiskuu hetke tuntakse superkuu nime all. Kuu tõuseb täna umbes pool kuus, ehk siis kui Päike loojub ning tõuseb astronoomiliseks keskööks (suveajas umbes pool kaks) 44 kraadi kõrgusele lõunasse. Loojub see siis kui Päike on juba tõusnud umbes kell 9 ajal hommikul, vahendab infot Tõrva astronoomiaklubi.