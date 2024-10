Leok pani kalakasvanduse müüki

«Müügis on terve kompleks: nii kalakasvandus kui seal kõrval asuv suur elamu-kõrvalhoone,» sõnas Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ maakler Anna Volmer Raud. «Kui tekib ostuhuviline, kes elamist ei soovi, siis on mõeldav ka maa lahti mõõdistada eraldi kalakasvandusena. Eraldi müües oleks sellel ka teine hind.»

Arvo Leoki ettevõttel on eluaegne kalakasvatusluba. 18 tiigist voolab läbi Pühajõgi, mis on tuntud rohkete allikate poolest. Peamised kasvatatavad liigid on vikerforell, tuur ja paalia. Kasvanduses käib tegevus aasta ringi ja see võimaldab saagiks saada 100–150 tonni kala aastas.