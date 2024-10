«Õhtud on üha pimedamad ning sestap tuletame meelde, et on aeg riided varustada helkuriga. Ikka selleks, et sõidukijuhtidel oleks kergliiklejaid ja jalakäijaid parem märgata. Kanna helkurit! Üks helkur on hea, kaks on veel parem. Pimedas särad ainult helkuriga.