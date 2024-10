Soome-ugri hinge vardja: Eestis tunnen, et oleme kõik üks

Kas olete mõelnud, miks saavad linnanoortest punkarid või emod või ükspuha millise enese eripära rõhutava grupi liikmed? «See on selle tagajärg, et ei ole juurte tunnet. Tekib vajadus kuhugi kuuluda – see on lihtsalt meie loomuses,» vastab Edina Csüllög enda püstitatud küsimusele. «Väikeses kohas sa juba kuulud külasse, sul on kogukond, kus ei teki sellist kriisi, et kes ma olen ja kuhu kuulun. Linnas on elu palju raskem.»