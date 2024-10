Loodusmuuseumis näeb Valgamaa fotograafi pilte

Tallinnas loodusmuuseumi trepigaleriis on üleval Kalmer Lehepuu värske isikunäitus. «Siin elades me kipume ära unustama, kui imelises kohas me elame, ja võtame seda kuidagi iseenesestmõistetavalt,» ütleb piltnik ise oma väljapaneku kohta. «Loodan seda vaatajale meelde tuletada ja näidata.»