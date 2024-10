Jäljepaaride avamisel kõlas ka seto leelo

Tartus on traditsioon põlistada silma paistnud inimeste jalajäljed, valades need pronksi teerajajate alleele Tasku keskuse kõrval. Alleed ehib nüüd ka pronksplaat, millel Euroopa kontuurid, kuna tänavu on Tartu koos kõigi Lõuna-Eesti omavalitsustega Euroopa kultuuripealinn. Sel puhul leelotas Tartu 2024 embleemiga telgi all Setomaa leelokoor Helmine.