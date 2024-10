Musta kassi kuu tõi kaasa heategevusliku kunstioksjoni

«Paljud usuvad siiani, et must kass toob halba õnne, kuid tegelikult ei mängi kiisu karvavärv mingit rolli. Kui pakud talle head ning armastavat kodu, toob ta sulle hoopis kuhjaga õnne ja rõõmu,» lisas ta.

«Meie hoole all on kodu ootamas üle 150 musta ja musta-valgekirju kassi. Korraldasime oksjoni, et ka neile tähelepanu tõmmata ning toetusi koguda,» rääkis Mõisamaa. «Esemeid ei olnud keeruline leida, kuna Eestis on väga palju loomasõbralikke kunstnikke ja kassitemaatika on meie kunstis üsna levinud. Oksjonile on välja pandud nii spetsiaalselt varjupaigakasside heaks tehtud maale kui ka ehteid, postkaarte ja raamatuid.»