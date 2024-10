«Järgmine kord tuleb ilmselt jaanitulle visata.» Vanast mööblist vabanemine võib osutuda päris kulukaks

«Hiljuti soovis minu pensionärist ema oma diivani välja vahetada ja üllatus oli suur, kui jäätmejaamas selgus, et selle eest tuleb välja käia ligi 20 eurot. Meid see õnneks oluliselt vaesemaks ei teinud, aga pani kukalt kratsima küll, sest mõnele, eriti üksikule pensionärile, on see päris suur summa,» kõneles valgalane Snežana (nimi muudetud, toimetusele teada).