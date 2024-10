Kanepi vallas lähevad kaks lasteaeda ja kolm hooldekodu ühtse juhtimise alla

Kanepi vallavanema Mikk Järve selgituse kohaselt on vallavalitsus ja volikogu lähtunud lasteaedade puhul mõistlikkusest. Sestap ongi nii Savernas kui Krootusel liidetud põhikool ja lasteaed, selle asemel et liita lasteaedu omavahel. «Krootusel asuvad mõlemad lausa ühes majas. Ka Savernas jooksid mitmed teenused kokku – nii käisid õpilased näiteks lasteaia hoones söömas. Tagasiside järgi tundub, et praegune mudel seal toimib ning rahul on nii töötajad kui lastevanemad,» märkis ta.