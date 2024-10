GALERII Aukodaniku tiitli pälvis kogukonna hing

Vahtramäe rajatud Kanepi Aiandist on aastate jooksul saanud arvestatav tööandja, lilleilu, mis on alguse vallakeskuse külje alt, jätkub nautimiseks kogu Eestis. Tänaseks on mees aiandi juhtimise andnud üle küll oma pojale, aga ei möödu päevagi, mil ta ise koha peal ei toimetaks ja abiks poleks.

Meelis Vahtramäe on 2009. aastast olnud ajaloolistel alustel taastatud Kanepi Laulu Seltsi juhatuse aseesimees. Ta on innukalt tegutsenud oma kodupaiga kultuuriloo uurimisel, talletamisel ja tutvustamisel. 30 aastat on laulnud Kanepi segakooris, varasemalt tantsinud segarahvatantsurühmas ning lööb kaasa Alle-Saija Teatritalus. Ta on suure südame ja lahke meelega, alati valmis panustama ühistesse kogukondlikesse tegemistesse. Mõistab suurepäraselt, miks on ühine tegutsemine, ühe asja eest väljas olemine ja üksteise toetamine Kanepi-suguste kogukondade jaoks oluline ning oma pühendumisega motiveerib ta ka teisi.