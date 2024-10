Ving tikkus Setomaa mehe elu kallale

Häirekeskus sai väljakutse kell 22.14. Päästjad selgitasid, et ahjusiiber oli liiga vara suletud, koldes söed alles hõõgusid ja nendest eraldunud mürgine gaas tuppa imbuski. Majaomanikust mees esialgu kaebusi tervise osas ei esitanud, kuigi ruumides mõõdeti vingugaasi tasemeks 100 ppm-i.

100 ppm-i on inimese jaoks ohutu kuni 15 minutit, pikema aja jooksul tekib pulseeriv peavalu meelekohas, uimasus ja füüsilisel koormusel õhupuudus. Päästjad hoiatavad, et kütteseadme siibrit ei tohi sulgeda enne, kui tuli on sütel täielikult kustunud.