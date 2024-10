«Mask on väga võimas vahend rääkimaks lugu,» ütles Tanel Veenre. «Inimene vaatab teise inimese puhul alati silmi, aga kui sa paned maski vahele, siis tekib seal mingi selline mõnus häire. Mask vahendina on hästi võimas, maskiga saab väga lihtsalt väga palju muuta. Kui laval on ehe, sa ei näe praktiliselt seda ja see kaob mürasse ära, siis mask on see, mis loob sellise seisukoha.»