Võru kogukonnaaias sirgub 13 viljapuud

Äsja istutatud põõsad ja puud on linna hooldada, aga kogukonnaaeda on kõik Võlsi elanikud oodatud aiasaadustest rõõmu tundma. «Valisime sinna viljapuud, sest piirkonnas on individuaalmajad. Kogukonnaaia annid on loomulikult kõikidele soovijatele söömiseks,» on Võru linnapea Kalvi Kõva varem Lõuna-Eesti Postimehele rääkinud.