Andre Hanimägi: turumajandust me ei lõpeta, kuid silmi kinni ka ei pane

Järjest enam tundub, et tähelepanu saab see, kes teist julgemini lolliks või kommunistiks tembeldab. Aga iga samm, mida riik teeb majanduse elavdamiseks, ei ole kommunism ega sotsialism, vaid see võib olla ka lihtsalt mõistlik tegevus. Sellel on ka nimi: sotsiaalne turumajandus. Saksamaalt alguse saanud majandussüsteem, mis ühendab turumajanduse põhimõtted sotsiaalse heaolu ja õigluslike eesmärkidega. Miks sotsid sellest räägivad?

Eesti majandus on juba teist aastat languses. Mul on hea meel, et viimaks on kokku lepitud riigi toetused suurinvesteeringute Eestisse meelitamiseks. Samuti on riik tegemas otsuseid selleks, et meil tehtaks investeeringuid energiatootmisesse. Riik on võtnud majandusküsimustes tugevama juhtrolli.