Ringkonnakohus leidis, et karujaht on toimunud õigusvastaselt

Eesti kohtusüsteem on asunud karude kaitsele. Foto on illustratiivne.

Karujahi väljakuulutamise pärast keskkonnaameti kohtusse andnud MTÜ Eesti Suurkiskjad on juba kaks kohtuastet läbinud võidukalt, mis tähendab, et karujaht on seni toimunud Eestis õigusvastaselt.