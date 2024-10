Võrumaal sõitis veidi enne südaööd auto teelt välja

PPA pressiesindaja Kerly Virga sõnutsi sai häirekeskus eile hilisõhtul teate, et Navi külas on sõiduauto Mercedes teelt välja sõitnud. Politsei selgitas, et autojuhi enesetunne oli sõidu ajal äkitsi halvenenud, mistõttu ta sõitiski teelt välja kraavi. Korravalvurid veendusid, et roolis olnud naine oli kaine. Kiirabi viis ta täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.