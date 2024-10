Kirjaniku monument lõigatakse pooleks

Samal volikogu istungil, millel otsustati demonteerida de Tolly mälestussammas, otsustati ka, et Riia kesklinnas Kronvalda pargis, tulevase kontserdimaja kõrval lõigatakse pooleks Läti kirjaniku Andrejs Upītsi monument. Seejärel paigaldatakse see uuesti linnakeskkonda, ütles Läti uudisteagentuurile LETA skulptorist kunstnik ja Riia linnavolikogu liige Ivars Drulle.

Seejuures on kavas skulptuur linnakeskkonda tagasi paigutada nii, et kaks monumendi osa asetatakse kõrvuti – üksteisest sellisele kaugusele, et inimene saaks nende vahelt läbi minna.