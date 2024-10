Kõige loomavaenulikuma teo kandidaatidest kaks pärinevad Valgamaalt

Kolmest loomavaenuliku teo tiitli kandidaadist kaks on seotud Valgamaaga. Need on noore koera Sämmi tapmine Valga vallas Harglas ja Valga valla otsus sulgeda loomade varjupaik. Kolmas kandidaat on kirjanik Keiti Vilmsi käitumine – naine hülgas oma koera ja jättis ta tänavale külma kätte.