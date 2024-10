Ideedele asus hoogu andma viis meeskonda

Tehnopol Startup Inkubaatorist oli Võru maakonna järgmist võimalikku ükssarvikut innustamas idufirmade kogenud käivitaja, mentor ning koolitaja Aleksander Gansen. «Sai tekitatud arengutahet ja uusi küsimusi. On tähtis, et inimesed seaksid kahtluse alla kõike, millesse nad siiamaani uskunud on,» ütles Gansen avapäeva lõpus. «Olen täiesti kindel, et esimesed mõtted oma tootest või teenusest on harva õiged. Hoian pöialt, et neil hästi läheks.»