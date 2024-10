Omastehooldajate koormus leeveneb pisut

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on see oluline samm, et vähendada abivajaja lähedaste koormust. «See teenus annab peredele väga vajaliku hingetõmbepausi. Soovime pakkuda rohkem tuge ja paindlikkust, et hooldajad ei peaks valima oma lähedaste heaolu ja töö- või puhkeaja vahel. Samuti on oluline, et erivajadustega inimestel oleks võimalus osaleda kogukonnaelus ja arendada oma oskusi,» ütles Riisalo.