Mati Määrits: maailmarevolutsiooni kõrval on see kõik tühine

Välispoliitika huvilistel tasub Postimehe arvamusrubriigist üles otsida intervjuu USAs elava ajaloolase Juri Felštinskiga, kes annab nii Venemaal, Ukrainas kui kogu maailmas toimuvast avara pildi. Ajaloolane väidab, et Venemaa on ainus riik maailmas, kus absoluutne võim on julgeolekuteenistuse käes. Ning selle ülesanne on viia ellu 1917. aastal välja hõigatud maailmarevolutsiooni loosung.

Felštinski veendumusel juhib FSB Venemaad 2000. aastast kui korporatsioon. Tegu on fenomeniga, millega maailm pole varem kokku puutunud. See on ka põhjus, miks keegi ei suutnud aastaid mõista, mis selles riigis toimub. FSBs leiti tema sõnul 2022. aastani, et neil on reaalselt võimalus kehtestada kontroll kogu Euroopa üle. Esimese sammuna tungiti 2022. aastal Ukrainasse, kuid välksõjana planeeritud operatsioon kukkus läbi.