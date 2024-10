Aasta talu peremees: lobitöö on viinud kartulikasvatuse hääbumiseni

«Kartuli tarbimine on aastatega kolossaalselt kukkunud,» sõnas Jaaska. «Selle taga on ärimeeste lobitöö. Kui eri portaalide artikleid vaadata, siis võib nendest sageli lugeda seisukohti, mille kohaselt kartul ei ole üldse tervislik. Soovitatakse süüa riisi ja makarone, mis tulevad Aasiast või Itaaliast – justkui oleksid need väärt toiduained. Eesti kartul tegevat aga inimesed paksuks.»

Oma talus aga just kartuli kasvatamisele keskendunud Jaaska sõnul on see tegelikult ühekülgne info. «Makarone tehakse ju enamasti valgest nisust, mis on tervise mõttes üks hullemaid asju üldse,» nentis ta. «Peotäie valge nisuga saab aga inimese tõepoolest nii ära toita, et ta tunneb: kõht on täis. Inimesed elavad paraku aga väga suures osas selle lobitöö järgi, mida internetis tehakse.»