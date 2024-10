Sajad tuhanded inimesed pääsevad 20-eurosest visiiditasust

"Kui me räägime haavatavast rühmast ehk üle 63-aastased inimesed, vähenenud töövõimega inimesed, toimetulekutoetuste saajad, lapsed, rasedad, alla üheaastase lapse vanemad saavad jätkata 5-eurose visiiditasuga ja hambaravihüvitis on nende jaoks 105 eurot. Selliseid inimesi on umbes 700 000," ütles Sikkut.

Ravikindlustatud inimestest on umbes 550 000 selliseid, kelle visiiditasu on uuel aastal eriarsti külastades 20 eurot ja hambaravihüvitis 60 eurot. "Nii et me tõesti eristame haavatavat rühma, kellel on madalam sissetulek ja suurem teenusevajadus," lausus Sikkut.