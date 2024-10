«See on justkui kasulapse võtmine». Vallajuhid andsid Antsla hõlma ihkavale Mõniste rahvale aru

«Praegu käib võidujooks ajaga,» ütles Rõuge vallavanem Britt Vahter. Piirimuudatust planeeriva kahe valla esindajad on kokku seadnud läbirääkimiste ajakava, kus viimase kuupäevana on kirjas 17. aprill 2025.

See on tärmin, millal hiljemalt tuleb valitsusele esitada taotlus Rõuge ja Antsla vallapiiride muutmisest 17 Mehkamaa küla võrra. Siis jõuab valitsus Vahteri sõnul asja ära otsustada nõnda, et Mõniste kandi inimesed saaksid järgmisel sügisel osaleda juba Antsla vallavolikogu valimistel.