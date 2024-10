Kelmid võtsid sihikule pensionisaajad

Petukõnede tegijad leiutavad üha uusi skeeme. Foto on illustratiivne.

Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusametile laekunud teateid petukõnedest, kus helistajad püüavad inimestelt välja petta isiklikke andmeid, sealhulgas PIN-koode. Kõnes väidetakse, et on tekkinud probleem pensioni arvestamisega ning palutakse inimesel ennast tuvastada Smart-ID või mobiil-ID kaudu.