GALERII Põlva kunagises kinomajas avas uuesti uksed ööklubi

Ööklubi perenaise Triinu Haringu sõnutsi tuli nii tal kui elukaaslasel Eero Vainol mõte populaarne ajaviitmiskoht taasavada suve alguses. «Olime siin varem tegutsenud ööklubi Kino külastanud ning teadsime, mis seisus see on. Hoone oli pikemat aega müügis ning ühel päeval lihtsalt otsustasime selle ära osta,» rääkis ta.

Kolm prooviõhtut on juba ära olnud ning need on Haringu tagasivaatel igati korda läinud. «Korraldasime need Intsikurmus toimunud kontsertite järelpidudena. Ühel korral astus üles näiteks Shanon. Aga pärast seda oleme siin veel muudatusi teinud,» sõnas ta.