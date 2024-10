ÜKS KÜSIMUS Kuidas on Valga ja Võru kodutute loomade varjupaigas kulgenud musta kassi kuu?

Anni Anete Mõisamaa, Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht:

Võru varjupaigast sai neljapäeval uude koju musta-valgekirju kass – seni polnud sealt oktoobri jooksul veel ükski must ega mustvalge kass koju saanud. Ootamas on neid Võru varjupaigas veel viis. Valga varjupaigast on sellel kuul aga kodutee jalge alla võtnud viis musta ja musta-valgekirjut kassi ning ootamas on neid veel 20.