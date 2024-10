Mõistmisel on piirid ehk Kuidas tulla toime, kui majanaaber on ohtlik endale ja teistele?

«Ärge sellest küll kirjutage,» ütleb üks majaelanik, kelle õhtuid kõnealuse naise sõim saatis. Teema on ilmselgelt ebamugav. Pealegi on osal majarahval tekkinud hirm, et naise verbaalsele vägivallale võib halvemal juhul järgneda füüsiline. Pärast seda, kui naise rahustamiseks tehti ühel septembriõhtul kõne hädaabiliinile 112 ning politsei ja kiirabi olid olukorra üle vaadanud, ilmus hiljem trepikoja seinale kiri, mida tuli võtta hoiatusena.