70 aastat koos Põlva abielupaar tähistas raudset pulma-aastapäeva

Küsimusele, kas pruudil valge loor ikka oli, hakkab Tiiu naerma: «Ei olnud. Tol ajal oli see keelatud. Sõrmuseid ka ei tohtinud vahetada.» Selline aeg oli. Stalin oli küll surnud, kuid tema ajastu veel mitte. Sõrmused oma abielu kinnituseks paar siiski sai – oma vanematelt – ja nüüdseks on need juba järeltulijatele edasi antud.