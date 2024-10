Säästude investeerimine paljusid ei huvita

«52 protsenti ehk pisut üle poole vastajatest sõnas, et on kaalunud tähtajalise hoiuse avamist, kuid pole seda erinevatel põhjustel veel teinud. Suur hulk inimesi ei julge oma sääste luku taha panna, teised aga ütlesid, et loodavad oma säästude paigutamisest saada suuremat tootlust,» tutvustas pressiteates uuringu tulemusi Holmi juht Kaspar Kalvet.