GALERII Nuputajad teavad, kuidas saada muna pudelisse

Kuigi mõte muna pudelisse ajamisest paneb kukalt kratsima nii mõnegi täiskasvanu, siis lastele see ülesanne keerulisena ei tundunud. Just sellega pidid nad hakkama saama, et pääseda Valgamaa vooru. «Kuuendikud ütlesid, et tegime sellise katse loodusõpetuse tunnis juba aasta tagasi,» rääkis maakondliku teadusvõistluse «Rakett juunior» korraldaja ja žürii liige Tiina Kukk.