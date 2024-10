Vandaalid himustasid Rosma kalmistu küünla- ja snäkiautomaadi maiustusi

See polnud aga esimene kord, kui automaadist püüti jagu saada. «Sarnase teate sai politsei ka paar päeva varem. Siis oli masin ümber lükatud, mistõttu sai see kahjustada. Mõlema juhtumi osas on politsei alustanud väärteomenetlust, mille käigus tuvastatakse täpne tekitatud kahju ning püütakse jõuda järeldusele, kes on nende süütegude taga,» teatas Virk.