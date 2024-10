Verekeskus vajab kiirelt doonorite abi

Kliinikumi verekeskuse ülemarst-õppejõu dr Helve Königi sõnul on 0-negatiivne veri asendamatu ressurss ravitöö läbiviimiseks. «0-negatiivne veri on universaalne, mis tähendab, et see sobib kõigile veregruppidele ning on seetõttu hädavajalik kiiret vereülekannet vajavates olukordades,» selgitas König, kes juhtis ka tähelepanu sellele, et 0-negatiivse veregrupiga doonoreid on vähe, mistõttu on varud sageli madalal ning vajadus suur.