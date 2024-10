Rene Kintsiraud: Lõuna-Eestis võiks töötada rohkem riigiametnikke

Eesti on olnud senini tubli oma interneti tiigrihüppega. Tõsi, arenguruumi on veel palju, kuid siiski peab üldsus nõustuma, et võrreldes paljude teiste arenenud riikidega on meil Eestis digivõimekust omajagu. See muudab paljudele inimestele teatud tegevused mugavamaks. Samuti mingid asjaajamised odavamaks võrreldes sellega, kui neid kusagil kohapeal ametniku vastuvõtul korraldada. Olgu selleks muutmiskanne korteriühistus või notaritehingus osalemine veebi kaudu.

Samas on meil see muhe vanahärra, kes ikka ja alati turu väravas kõigile daamidele rõõmsalt oma kaabut kergitab, ja siis see armas memm, kes õunakorvi sügisel kortermaja ette paneb, et igaüks võtta saaks. Ja vaat seal ongi meie probleem heas mõttes. Nad on täisväärtuslikud eestlased, sest nad tõesti kannavad endas Eesti veregruppi ja kombeid põlvest põlve edasi. Kuid nendega on paraku seotud üks «aga»: nemad ajavad asju ainult näost näkku ja paberil.