Kas laguneva kinnisvara maks võiks väikelinnu aidata?

Kuna omavalitsustele on teinud muret, et keskvalitsus laob nende õlgadele aina enam kohustusi, raha aga juurde ei anna, on valitsus nüüd küsinud ideid, kuidas vallad-linnad saaksid ise lisa teenida. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kogutud uute maksuideede tabelist leiab muu hulgas rea: «Kinnisvara omanikud, kellel on lagunenud hooned – see kinnisvara maksustada», allikaks Viljandi linn.