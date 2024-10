Pensionieaks saab 2027. aastal 65 aastat ja üks kuu

Pensionile mineku vanus tuleb välja kuulutada kaks aastat ette, mis tähendab, et 2027. aasta pensioniea peab valitsus kinnitama järgmise aasta alguseks.

Alates 2027. aastast on vanaduspensioniiga kalendriaasta, mitte sünniaasta põhine. See tähendab, et iga kalendriaasta kohta kehtestatakse uus vanaduspensioniiga.