Paljudes kodudes varitseb oht langeda nähtamatu tapja ohvriks

Vingugaas, mida pole võimalik haista, näha ega maitsta, võib täisjõus inimese teise ilma viia nii, et ta ei saa ise mürgistusest arugi. Seda on võimalik tuvastada vaid vingugaasianduri abil.

Põhjused, mis toodi andurite puudumise vabanduseks, olid erinevad. Mõnel juhul ei oldud vinguanduri vajalikkusest teadlikud. Üksi elavatel eakatel või tervisprobleemidega inimestel oli raskuseid anduri hankimisel, paigaldamisel või patarei vahetusel. Tuli ette sedagi, et remondi või kolimise järel oli andur kuhugi kadunud või oli pererahvas unustanud selle tagasi oma kohale kinnitada.

Põlva maakonnas kontrolliti 141 kodu: 76 eluruumi kortermajas ja 65 üksikelamut, neist linnas 51 ja maal 90. Suitsuandurid olid töökorras ja korrektselt paigaldatud 125 kodus, valesti paigaldatud või mitte töökorras üheksas ja puudusid seitsmes kontrollitud kodus. 131 kontrollitud kodust, kus oleks pidanud olema mõni vingugaasiandur, oli see olemas 96 kodus. Kümnes kodus polnud see töökorras ja 25 kodus puudus hoopis.

Valga maakonnas kontrolliti 192 kodu: neli eluruumi kortermajas ja 188 üksikelamut, neist linnas 117 ja maal 75. Suitsuandurid olid töökorras ja korrektselt paigaldatud 176 kodus, valesti paigaldatud või mitte töökorras kümnes kodus ja puudusid kolmes. Maakonnas kontrollitud kodude seas oli 183 sellist, kus pidanuks olema ka vingugaasiandur. Olemas oli see neist 167 kodus. Kolmes polnud see töökorras ja 13 kodus seda polnud.

Vingugaasiandur oleks pidanud Võrumaal olema 211 kontrollitud kodus. Tegelikult oli see olemas neist 174 kodus. Töökorras polnud see 11 kodus ja 26 majapidamises puudus see sootuks.