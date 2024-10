Omavalitsuste erinev suhtumine paneb lõkked tossama

Siin on eri valdade elanikud ebavõrdses seisus. Võrrelgem või Valgamaa omavalitsusi: Tõrvas saab aia- ja haljastusjäätmeid jäätmejaanas ära anda tasuta, Otepää valla elanikel tuleb tasuda 36 eurot tonni eest ja Valgas peab välja käima pisut üle kahe korra rohkem.

«Tõrva valla jäätmeveo hankega koos otsiti ka jäätmejaama haldajat. Hanketingimustes oli kirjas, et biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete üleandmine peab jääma tasuta teenuseks,» selgitas Tõrva valla avalike suhete spetsialist Marianne Sokk. Tõrvakatele on see meelepärane ja sealses jäätmejaamas olevad okstekuhjad kordades suuremad kui Valgas.