VIDEOLUGU Kagupiiri uued hoidjad: piiritara läbi lõigata on arvatust palju raskem

«Sel aastal on turismihooajal olnud hästi palju selliseid rikkumisi, kus piirist huvituvad inimesed, olgu Eestist või väljastpoolt, tulevad piiri vaatama. Aga nad ei vaata märke ja hoiatussilte, vaid tulevad piiriribale, kus nad ei tohiks olla,» rääkis Saatse kordoni juht Renet Merdikes. «Halvemal juhul on mindud Vene poolele ja on toimunud ebaseaduslik piiriületus.»