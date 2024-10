Jaan Rapp: äkki ennustaks vähem?

Õnneks on olemas mehed-naised, kes täpselt teavad, mis juhtuma hakkab. Küllap sensitiivid oskavad öelda, mis sind ja su kodumaad ees ootab. Ja mis majanduskrahhi puutub, siis targad ninad pankades ja ministeeriumites ju teavad, mis päeval ja mis kell see tuleb ning ütlevad meile ka.

Stopp! Nii lihtsalt need asjad ei käi. Kui jälgida seda, mida kõiksugu ennustajad aasta algul lubavad ja mis on saanud aasta lõpuks, ei saa kuidagi väita, et kõik ennustatu ka täide läheb. Seda kas või juba seepärast, et prognoosid erinevad tihtipeale üksteisest nagu öö ja päev.