Heli Luik: kuidas kaamoses ellu jääda?

Ka meeldivad emotsioonid aitavad tervist turgutada. Kogeme iga päev väga palju erinevaid tundeid ja teatav variatiivsus on muidugi mõista kasulik. Tasakaalu hoidmiseks, eriti pimedal ajal, tasub teadlikult otsida just positiivseid tundeid ja mõtteid. Meie aju on juba nii ehitatud, et ta võimendab iseenda toodetud mõtteid, seega tulebki ise endale ette sööta positiivseid mõtteid. Näiteks kirjutada üles kolm asja, mis täna hästi läks.

Toitumisest räägitakse söögi alla ja söögi peale. Vaimse tervise vaatevinklist on oluline, et meie toidulaud oleks mitmekesine ja tasakaalustatud. Lisaks on tähtis jälgida toiduga seonduvaid mõtteid ja tundeid. Hea oleks, kui toit tekitaks meile positiivseid või neutraalseid tundeid ega oleks sunnitud, piiratud või liigselt kontrollitud. Eriti tore, kui saad sööki jagada mõne armsa lähedase inimesega ja talveperiood, eriti jõuluaeg, annab selleks suurepärase võimaluse.

Inimene on sotsiaalne olend, me vajame teisi inimesi ja seda eriti pimedal ajal. Üksindus on sisuliselt kõikide vaimse tervise probleemide üks oluline faktor, mistõttu tasub investeerida tugivõrgustikku. Esmalt võikski lihtsalt paberile üles kirjutada, kes on need inimesed, kellega iga päev kokku puutute, ja siis juba leida võimalus kontaktiks. Näiteks võib lihtsalt küsida: kuidas sul täna läinud on?

Juba täna võiksid kutsuda hea kolleegi lõunale, minna sinna koos jalutades ja võtta pärast lõunat ette väikse puhkepausi. Saad kõik viis vaimse tervise vitamiini ühe hoobiga ja usutavasti on juba grammike parem olla.

Kui asi päris tõsiseks kisub, siis ära unusta professionaalide poole pöörduda. Alusta ikka perearstist ja liigu siis edasi, tähtis on mitte jääda murega üksi ja teada, et lahendus on kindlasti olemas.