Valga kohvik Johanna ehk Kodukohvik Johanna OÜ on üks neist, kes võttis osa Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) eestvedamisel korraldatud aktsioonist «Jätku leiba!», mille käigus peatus kell 12:30–12:40 töö paljudes kohvikutes, restoranides ja majutusasutustes üle Eesti.

Johanna juhataja Jana Kikkas lausus, et kliendid ukse taha ei jäänud, eesmärk oli pigem maksuteemadel arutelu tekitada. Teenindamist 10 minuti jooksul siiski ei toimunud. «See kõik puudutab meid ühiselt. Et meie elu ääremaal ja väikses Valgas oleks natukenegi parem. Et märgataks meid siin kaugel.»