Suur osa Eestist sai kõrgema taseme tormihoiatuse

Täna, 1.11 päeval sajab Ida-Virumaal kohati lund ja lörtsi, on libeduseoht, mujal sajab peamiselt vihma. Õhtul tuleb juba mujal ka vihma sekka lörtsi. Kuna üle soojema merevee tormab väga külm õhk, siis on oodata mereefekti käivitumist, mille tulemusena arenevad rünksajupilved. Need liiguvad merelt rannikule ja edasi sisemaale.