Edaspidi võib Eestis sõita ka Taiwanis väljastatud juhiloaga

Tulenevalt tänavu suvel jõustunud liiklusseaduse muudatustest on võimalik Eestis mootorsõidukit teatud ajaperioodil juhtida ka sellise üksuse või territoriaalvalitsuse antud juhiloaga, mis ei ole riigid või mida Eesti riigina ei tunnusta. Esimesena lisatakse sinna loetellu Taiwan.

Muudatuse eesmärk on tõsta Eesti atraktiivsust nii turistidele kui ka kaubanduspartneritele. Pandeemia-eelsetel aastatel suurenes pidevalt Aasiast pärit turistide arv, mistõttu on oluline võimaldada Aasiast tulnud külastajatele siin sujuvamalt ringi liikuda. Aasia turistide arv ei ole küll jõudnud varasemale tasemele, kuid on siiski iga-aastaselt märkimisväärselt tõusnud, näiteks 2022. ja 2023. aasta võrdluses kuni 90%.